От доброго дела радостно на сердце

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Помогать нуждающимся — благое дело

В Комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар продолжается реализация социального проекта «Новая жизнь старых вещей». Волонтеры серебряного возраста, как активные участники проекта, посетили храм Новомучеников и Исповедников Российских, чтобы помочь оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Под руководством и при поддержке иеромонаха Иова (Маркелова) волонтеры изготовили теплые рукавицы из переработанных материалов. Они будут переданы людям, которым особенно важна забота и поддержка в холодное время года.
«Мы рады помочь нуждающимся. Когда видишь результат своей работы и понимаешь, что он принесет тепло и уют кому-то другому, сердце наполняется радостью и гордостью за то, что мы делаем», — говорит одна из участниц акции Людмила Порфирьева.
Проект «Новая жизнь старых вещей» реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Он привлекает внимание общественности к тому, что мы должны заботиться о ближних и проявлять милосердие. Своим примером серебряные волонтеры показывают, как старые вещи могут обрести новую жизнь, став источником тепла и поддержки для тех, кто в этом нуждается.

Опубликовано: 15 января 2025 г.


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