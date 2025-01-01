Писателей готовят с детства

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проект «Литературная лаборатория для детей и молодежи «Сила слова», разработанный Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой и Чувашрессовпрофом, стал победителем конкурса на предоставление грантов Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта — создание творческого пространства для детей и молодежи, где они смогут развивать свои писательские навыки и учиться выражать мысли. В рамках проекта в библиотеке будут организованы обучающие занятия и мастер-классы с участием преподавателей и известных писателей. Участники смогут проявить себя в республиканском конкурсе «Сила слова», а лучшие произведения будут опубликованы в сборнике и размещены в электронной библиотеке «Писатели Чувашии — детям». Проект направлен на формирование детского и молодежного творческого пространства и поддержку юных авторов, включая людей с инвалидностью.

Василий Григорьев
Опубликовано: 14 января 2025 г.


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