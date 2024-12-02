В Чебоксарах состоялся XII Республиканский экологический форум «Зеленая Чувашия»

Объединили целеустремлённых и неравнодушных

В фойе Национальной библиотеки посетителей встречали мелодичными звуками скрипичного ансамбля. Прямо от входа развернулись выставки, площадки с интерактивными играми и мастер-классами, в которых мог принять участие каждый желающий. Их организовали АНО «Чистая Эко Среда», команда «Экощит» гимназии № 5 г. Чебоксары, команда проекта «Добрые крышечки», а также школьное лесничество «Друзья леса» Ильинской СОШ Моргаушского округа. Участникам предлагалось в игровой форме изучить доступные экологичные альтернативы поведения, научиться сортировать отходы, изготовить брошюры о старейшине чувашских дубрав, другие интересные задания. Организаторы площадок с удовольствием отвечали на различные вопросы присутствующих.

Особый интерес у посетителей библиотеки вызывала интерактивная карта «Родники Чувашии», на которой, перейдя по QR-кодам, каждый мог узнать об изученных родниках республики и в целом ближе познакомиться с источниками своего округа.

Главная задача форума — собрать на одной площадке единомышленников, занимающихся и интересующихся вопросами природопользования и охраны окружающей среды, обсудить итоги проведенной работы в рамках Года экологической культуры и бережного природопользования. Руководители региональных отделений Русского географического общества и Российского экологического общества Инна Никонорова и Андрей Миронов выступили с докладами об итогах двух ключевых проектов Года экологической культуры и бережного природопользования — это «Родники Чувашии» и Экологический атлас Чувашской Республики. В фестивале участвовали представители Минприроды республики, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Чувашского госуниверситета, преподаватели, студенты, школьники и другие интересующиеся темой охраны природы люди.

Эмир Бедертдинов, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, отметил: «Нам удалось объединить вокруг своих программ и инициатив неравнодушных, целеустремленных людей. Особенно радует, что это волнует молодое поколение. Так, за этот год в республике проведено около 2,5 тыс. мероприятий, что почти в 3 раза больше, чем за 2023 год. Можно смело сказать, что практически каждый 3-й житель республики поучаствовал в мероприятиях экологической направленности». Министр отдельно поблагодарил представителей ведущих СМИ республики за активную информационную поддержку природоохранной тематики. И выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжено — на предстоящий год уже намечены направления и мероприятия, чтобы родной край оставался самым чистым и экологичным. Эмир Нуртдинович вручил журналистам благодарственные письма Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. В числе награжденных — заместитель главного редактора «СЧ» Валерьян Андреев и обозреватель Игорь Васильев, отдельной награды удостоились в числе других СМИ редакции «Советской Чувашии» и информагентства «Чувашинформ».

Также за значительный вклад в исследование и сохранение родников Чувашии благодарственное письмо Минприроды республики вручили доцентам кафедры физической географии и геоморфологии имени Е.И. Арчикова ЧГУ имени И.Н. Ульянова Владимиру Ильину, Марине Вишневской и Анне Гуменюк.

НИКОЛАЙ КОСТЕНКО,

природоохранный прокурор Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры: «Видны результаты мероприятий, которые проводит Минприроды в рамках своей деятельности, что направлена на улучшение экологической ситуации в регионе. Безусловно, за этот год к экологическим вопросам удалось привлечь внимание не только профильных органов, но и руководителей крупных предприятий, госкорпораций. Это накладывает свой отпечаток, и люди обращают внимание на те проблемы, которые есть в экологии, и мы вместе консолидируемся для их решения».

Василий Григорьев