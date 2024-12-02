Стратегия добрых дел

«Каждый сам решает, помогать или нет. Я советский человек, и для меня быть причастным к великому делу, к тому, что происходит в стране, — сильный эмоциональный момент и большая честь», — рассказывает пенсионер из Чебоксар Алексей Воскобойников. Вот уже два года он постоянно на связи с участниками спецоперации. Получает от бойцов заявки и по мере сил и возможностей старается выполнить просьбы наших ребят. Частенько передает группам поддержки воинов-земляков необходимые в полевых условиях вещи или перечисляет средства на приобретение оборудования. А иногда сам выезжает с гуманитарной миссией в зону СВО.

Для молодежи Воскобойников — пример. Неслучайно его пригласили на заседание Совета по развитию добровольчества при Главе Чувашии, на котором волонтерские организации поделились своими успехами и планами. Как и других активистов, Алексея Викторовича наградили Почетной грамотой. При этом сам он назвал себя «неорганизованным волонтером» и признался, что спасенные жизни бойцов и победа — для него лучшая награда.

Благодаря таким неравнодушным людям, доверию и партнерству между волонтерами и государством добрые дела становятся нормой жизни, это важно для счастья и благополучия каждого, отметил на заседании руководитель региона. Именно эта миссия лежит в основе разрабатываемой сейчас Стратегии развития добровольчества до 2030 года.

По словам Олега Николаева, инициативных и отзывчивых людей в Чувашии становится все больше. На сегодня в республике зарегистрировано восемь крупных добровольческих объединений. Три волонтерских центра входят в ассоциацию Добро.рф. Более 400 сообществ насчитывается в школах, вузах и ссузах. В муниципальных образованиях действуют штабы.

Добровольческое движение получило серьезный импульс для развития в 2020 году во время пандемии коронавируса, напомнил Олег Николаев. С тех пор число активистов выросло в два с половиной раза. И если четыре года назад волонтеры стояли на страже здоровья и помогали больным людям, то теперь они с таким же энтузиазмом поддерживают участников спецоперации и их семьи, впрочем, как и многих других людей, нуждающихся в особой заботе.

ЦИФРА 82 тыс. волонтеров насчитывается в Чувашии, по данным портала Добро.рф

Включаются в добрые дела и общественные организации. К примеру, региональное отделение «Российских студенческих отрядов» проводит выезды «снежного десанта» в села и деревни республики, чтобы помочь семьям героев СВО, одиноким пенсионерам и ветеранам. На этой неделе отряды «Снежный» и «Лайка» посетят Шумерлинский и Вурнарский округа.

Для координации армии помощников в республике создаются «Добро.Центры». Они занимаются в том числе обучением и отбором добровольцев на крупные мероприятия регионального и федерального масштаба, вроде Всемирного фестиваля молодежи. По поручению Олега Николаева такие сообщества будут открыты в каждом муниципальном образовании.

Продолжается набор и в Региональный центр по подготовке волонтеров к проведению мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Свое желание стать помощниками изъявили свыше ста человек. Цель активистов — дойти до каждого ветерана. Курировать проект будет команда Чувашского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Кстати, на днях оно вошло в десятку лучших по стране.