Не живешь, но платишь за вывоз мусора?

Регоператор по вывозу бытового мусора выставляет счета на тех домовладельцев сельской местности, которые там не зарегистрированы, временно и постоянно там не живут, то есть не производят бытовых отходов. К сожалению, таких домов в деревнях становится все больше. Получается хорошая лазейка для получения нетрудовой прибыли для регоператора по вывозу бытового мусора. В постановлении Правительства № 354 установлено, что оплату за вывоз мусора производят постоянно и временно проживающие, то есть виртуально надо понимать так, что не проживающий — не оплачивает. Логично, понятно и справедливо.

Л. Васкинов, пос. Липовка, Ядринский округ

В Минприроды Чувашии в ответ на обращение читателя «СЧ» напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. А согласно ч. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила), размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих потребителей в жилом помещении. На основании п. 148 (36) Правил при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Таким образом, за каждый объект, в котором нет постоянно и временно проживающих, вносить плату обязаны собственники.