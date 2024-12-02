Начался прием заявок на зимнюю смену в круглогодичный «Губернаторский лагерь»

Напомним, это специальный проект международного детского центра «Артек», который действует в нашей республике на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» Минспорта Чувашии в Мариинско-Посадском округе.

Подробно об этой программе, стартовавшей в регионе два года назад, «СЧ» рассказывала не так давно, в номере за 17 октября. Лагерь по соглашению с МДЦ перенимает лучшие артековские практики в организации отдыха детей и подготовке вожатых.

Участников первой в новом году смены, что пройдет в «Губернаторском лагере» с 18-го по 29 января, ждут мастер-классы, активности от специалистов ИТ-куба, спортивные состязания, игры на свежем воздухе, а также интересные встречи с экспертами Российских студотрядов и «навигаторами детства» из Росдетцентра. Как и в осенний сезон, мальчишки и девчонки будут отдыхать без отрыва от учебы. В Минобразования Чувашии рассказали, что школы разработали индивидуальные планы занятий для воспитанников: ребята получат задания, выполнят их и направят на проверку своим учителям.

Заявки на участие в зимней смене можно подавать до пяти вечера 23 декабря по ссылке, указанной на сайте министерства. Отметим, при отборе учитываются достижения школьников — выступления на конкурсах и фестивалях, успехи в олимпиадах, спортивных и творческих турнирах, волонтерская деятельность.