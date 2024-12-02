Не берите ёлочку из леса

Новогодние дни невозможно представить без нарядного деревца. Однако незаконная вырубка елей и других хвойных может сильно подпортить праздничное настроение.

Каждый год в декабре в Чувашии усиливают контроль над сохранностью зеленых красавиц. С 16 декабря по 8 января по всей республике пройдет акция «Не губите елочку». В это время на территории лесного фонда увеличат количество патрулирований, в рейдах будут участвовать сотрудники правоохранительных органов и лесной охраны Минприроды Чувашии.

Как отмечают в ведомстве, штраф даже за одну незаконно срубленную елочку — серьезный. Для физических лиц он составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Также следует помнить, что за применение механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники с нарушителя взыщут от четырех до пяти тысяч рублей с конфискацией как деревца, так и орудия совершения административного правонарушения или без такового. Более того, предупреждают в Минприроды Чувашии, уже за два незаконно срубленных дерева могут привлечь к уголовной ответственности.

ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ,

министр природных ресурсов и экологии Чувашии: «Уважаемые граждане, помните, что купить ель на елочном базаре обойдется гораздо дешевле! Берегите наши леса, сохраняйте природу и не омрачайте себе праздник незаконной рубкой лесных насаждений. А лучше приобретите искусственную елку, которая будет радовать вас и ваших близких своей красотой не один год».