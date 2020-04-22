В Чувашии действует запрет охоты на птиц

Нынешняя весна должна благотворно отразиться на численности пернатых обитателей лесов и рек. К рекомендации федерального министра природы Дмитрия Кобылкина — запретить весеннюю охоту — прислушались практически все губернаторы, которых касался этот настоятельный совет. Исключение сделано только для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и тех, кто проживает в этих местах, зарабатывая на жизнь исключительно охотой.

Мера никоим образом не связана с самими пернатым, как-то было в 2006 году, когда из-за птичьего гриппа также закрыли охотничий сезон. Нынче запрет продиктован обеспечением самоизоляции людей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С 15 апреля указом врио Главы Чувашской Республики установлен запрет на промысловую, любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь, напомнил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев, обратив внимание на то, что нарушителям грозит административная ответственность в виде лишения права охоты на срок от одного до трех лет.

Госинспекторы усилили охрану охотничьих угодий. «За минувшие выходные, после выхода указа, по всей республике выявлено только одно нарушение — в Чебоксарском районе. И то нарушитель был с пневматическим ружьем, а не с огнестрельным. Хотя до выхода указа мы задержали четверых браконьеров, которые производили охоту вне сроков», — привел статистику Геннадий Исаков, заместитель руководителя Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий — структуры, подведомственной Минприроды.

Нынче на водоплавающую и боровую дичь в общедоступные охотничьи угодья министерством выдано 229 разрешений с госпошлиной в размере 650 рублей. Получившие их охотники стали обращаться с просьбами вернуть деньги. Соответствующее письмо наше Минприроды направило в адрес федерального Министерства природных ресурсов и экологии. «Возврат госпошлины из-за запрета охоты не предусмотрен законодательством. Логично, если по выданным весной разрешениям будут бесплатно выдаваться новые осенью», — считает Геннадий Николаевич.

Со своей стороны федеральное Минприроды разослало в регионы запросы о предполагаемых финансовых потерях охотопользователей. Таковых в Чувашии 24. В основной массе это владельцы мелких лесных участков, взявшие их в аренду и торгующие разрешениями на отстрел дичи — по 10-50 в сезон. Но это, конечно, не основной вид деятельности хозяев таких участков, они живут за счет другого, обычно сельскохозяйственного бизнеса. И только два охотопользователя — Чувашохотрыболовсоюз и Канашское межрайонное общество рыболовов и охотников существуют преимущественно за счет продажи путевок и разрешений.

А вот сколько всего охотников в республике, сказать сложно. Если судить по охотохозяйственному реестру, то на сегодняшнюю дату выдано 21876 охотничьих билетов. Сюда входят и те, которые получены взамен утерянных, и совсем не используемые. Владельцев же охотничьего оружия, по данным Росгвардии, в Чувашии около 15 тысяч человек. Реальных охотников, по оценкам Геннадия Исакова, в республике 8-10 тысяч. Из них весной выходят на охоту с ружьями не более 3 тысяч.

«Когда говорят, что охотники отстреливают самцов птиц и не наносят урон популяции, это не совсем правда. Утку и селезня можно отличить по оперению. А гуся, вальдшнепа — нет, поэтому весной гибнут и самцы, и самки. Численность этих птиц неуклонно падает. Нынешний весенний мораторий принесет положительный результат в масштабах России», — считает заместитель руководителя Дирекции по охране животного мира и ООПТ. Того же мнения и многочисленные «зеленые» активисты, которые давно борются за полный запрет охоты, в частности «спортивной» — самого неоправданного убийства диких животных.

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Теперь охотничьи байки можно травить лишь дома, в кругу семьи.