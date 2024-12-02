В 2025 году внедряется грант «Агромотиватор»

Это федеральная мера поддержки, разработанная для ветеранов и участников специальной военной операции, желающих начать предпринимательскую деятельность в АПК.

Кроме того, вводится грант «Чувашский хмель». Господдержка будет предоставляться на конкурсной основе

со ставкой до 4,5 млн рублей на гектар. О нововведениях было заявлено в Минсельхозе республики на совещании, посвященном итогам грантовой поддержки малого агробизнеса — фермеров и кооперативов. Отмечено, что в регионе сейчас действуют четыре механизма стимулирования хозяйств — это гранты семейным фермам, кооперативам, «Агростартап» и «Перспектива». По итогам 2024 года выдано 68 грантов. Сумма поддержки превысила 395 млн рублей. Самым востребованным стал «Агростартап». Все эти меры продолжат действовать в 2025 году.