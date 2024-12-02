Стела на въезде в Алатырь участвует во всероссийском конкурсе

Приезжих встречает ангел-хранитель

Алатырь принимает участие во всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город представлен на конкурсе стелой «Въездные ворота».

Поддержать и отдать свой голос за Алатырь можно в сообществе «ГородаМеняютсяДляНас» в соцсети ВКонтакте. Голосование завершится сегодня, 12 декабря, в 13.00.

«Въездные ворота» появились в Алатыре в 2013 году. Стела выполнена в виде части крепостной стены со сторожевой башней, внутри которой установлен колокол, а на вершине возвышается ангел-хранитель, держащий в руках крест. «Въездные ворота» — одна из основных достопримечательностей города.

Инициатором и организатором строительства стали Алатырская епархия Русской Православной Церкви и православный благотворительный Фонд «Алатырь». Эскизный проект разработан архитектором Еленой Алиповой.

Всероссийский конкурс проводится в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».