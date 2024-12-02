В Чебоксарах завершено строительство освещения во дворах многоквартирных домов

В частности, уличные фонари зажглись по Эгерскому бульвару, 25, улицам Хузангая, 2/14 и 7/1, Ленинского комсомола, 16 и А. Игнатьева, 7. Также точечно освещены подъезды домов №№ 17 и 19/37 по проспекту 9-й Пятилетки. Как сообщает пресс-служба администрации города, строительство сетей наружного освещения проводится в рамках адресной инвестиционной программы. В этом году она охватила 16 дворов. Также начались планирование работ и подготовка документации на 2025 год.