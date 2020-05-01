Алексей Ладыков: «Работы на Красной площади достаточно. В планах – открыть ее к Дню Республики»

Об этом говорили на очередном рабочем совещании, которое глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков провел на объекте с отраслевыми заместителями, руководителями структурных подразделений, представителями подрядных и субподрядных организаций.

Поручения, данные две недели назад, выполнены не полностью. Подрядчик ПАО «Дорисс» темп работ замедлил, подводит и отстаёт от графика. Необходимо было ускориться, привлечь больше людей к работе на детской площадке и островках для зеленых насаждений, решить вопросы с размещением торговых объектов.

Рабочие готовят поверхность для укладки террасной доски, обработанной антисептиком на заводе-изготовителе. Глава администрации поручил стройконтролю выяснить степень защищенности дерева, а подрядчику, если требуется дополнительный слой обработки, нанести его. Были вопросы по обработке круглых скамеек со стеклянными центрами. Зелень пока планируется завезти в бочках, так как основные посадки будут производиться осенью.

К формированию цветников Алексей Ладыков поручил привлечь ландшафтных дизайнеров, продумать установку объемных фигур.

На детской площадке необходимо приступать к шлифовке основания и укладке спецпокрытия. Субподрядная организация планирует начать эти работы на следующей неделе. «Погода позволяет вести эти работы сегодня, почему не учитываете такие моменты?», – сказал Алексей Ладыков и дал задание решить вопрос.

Пусконаладка музыкального фонтана завершена, испытана и отрегулирована высота, определены музыкальные композиции. Алексей Ладыков отметил, что если будут сняты ограничения по коронавирусу, летом в город начнут прибывать теплоходы с туристами. Главной точкой притяжения станет фонтан. «Режим работы музыкального фонтана нужно сделать удобным: при хорошей, теплой погоде он должен работать ежедневно, а вечером, с 19 часов, – в концертном режиме», – подчеркнул он. Обслуживающей организации поручено скорректировать график и представить на следующее совещание.

«Завершить работы необходимо к 24 июня и открыть реконструируемый участок. Осталось всего три недели, нужно мобилизовать все усилия», – подвел итог встречи глава администрации.

Напомним, реконструкция Красной площади стоимостью 1,2 млрд рублей стала возможной благодаря федеральной субсидии, выделенной в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

Фото gcheb.cap.ru