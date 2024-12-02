В Чебоксарах поздравили волонтёров

И торжественно выдали паспорта

В честь Дня добровольца в столице республики чествовали активистов молодежной организации «Движение Первых». В малом зале городской администрации ребятам вручали почетные грамоты, благодарности и подарки.

Школьников приветствовал начальник управления образования Чебоксар Алексей Лукшин. Участников торжества он сразу же пригласил за круглый стол, чтобы пообщаться и узнать, как они живут и чем интересуются. Алексей Петрович отметил, что волонтеров среди учащихся с каждым годом становится все больше, в том числе благодаря Движению Первых.

«Мы быстро наладили тесное сотрудничество с этой организацией. В каждом образовательном учреждении открылось первичное отделение. И мы подмечаем, что ребята с большим воодушевлением участвуют не только в школьных делах, но и в жизни города в целом. С одной стороны, дети творчески развиваются, радуют нас своими достижениями и победами на конкурсах, с другой — мы видим, что растет неравнодушное поколение с активной гражданской позицией», — отметил Алексей Лукшин.

Цифра По данным портала добро.рф, в Чебоксарах насчитывается свыше 31 тысячи добровольцев

Лидер медиацентра 24-й школы Денис Владимиров рассказал, что старается не пропускать ни одно мероприятие в Чебоксарах, участвует в добрых делах и благотворительных сборах, помогает одиноким пожилым людям. «У меня тоже есть бабушки и дедушки, и я понимаю, что им нелегко приходится», — признался юноша. В Движение Первых его привели друзья.

Елизавета Иванова из школы № 37 благодаря своей энергетике и харизме и сама способна вдохновить кого угодно на добрые дела.

Справка «СЧ» Движение Первых создано по поручению руководства страны. В организации — 12 направлений и 11 «ценностей», в которых молодежь от 6 до 25 лет может проявить себя, раскрыть свой потенциал. Координационный совет на федеральном уровне курирует первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, на региональном — Глава Чувашии Олег Николаев, а на муниципальном, в Чебоксарах, — глава города Владимир Доброхотов.

«Ничего не делать — это скучно и не полезно, — поделилась мнением девушка. — Быть волонтером всегда интересно, я узнаю много нового, общаюсь с людьми. Не представляю, как можно жить и не помогать другим. Когда вижу человека, который грустит, мне уже хочется поднять ему настроение, сказать: «Не сдавайся! У тебя все получится!»

По словам Лизы, ни дождь, ни грязь для нее не помеха, когда наставники зовут на субботник или предлагают присоединиться к экологической акции. Она обожает родную природу. Недавно ученица прошла республиканскую школу актива для молодых лидеров в лагере «Солнышко», теперь готовится принять участие в региональном слете «Первые». А в будущем девушка мечтает попасть на мероприятие федерального масштаба, как, например, ее тезка и «коллега» из 59-й школы Елизавета Илюхина.

В 2023 году девятиклассница выиграла конкурс Международного центра «Артек» и была зачислена в профильную смену «В объективе». А нынче ей посчастливилось стать участницей проектов детских центров «Смена» и «Орленок». Попробовала Елизавета свои силы и во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», смогла дойти до полуфинала, правда, до следующего этапа не хватило баллов. Но школьница не унывает. «В следующий раз все получится! — сказала она. — Тем более, когда тебя поддерживают друзья и наставники из Движения Первых».

Сегодня в столице около 80 первичных отделений организации: в школах, техникумах и колледжах, вузах и спортивных федерациях. На днях в их ряды вступил чебоксарский детсад № 205 «Новоград», сообщила председатель местного отделения Движения Первых Светлана Семенова. Всего в движении насчитывается более 10 тыс. чебоксарцев — это не только дети, но и педагоги, наставники, родители. Кстати, «первички» могут рассчитывать и на финансовую помощь: лучшие отделения поощряются грантами.

В проведении мероприятий молодежи помогает администрация Чебоксар. Так, этой осенью при поддержке городского управления физкультуры и спорта прошел фестиваль «Семейные команды», который объединил около 200 детей и родителей. А впереди и другие спортивные праздники — «Вызов Первых», «Зарница 2.0».

Одна из традиций Движения Первых — в торжественной обстановке вручать 14-летним юношам и девушкам паспорта, чтобы получение главного документа было для них не рядовым событием, а ярким и запоминающимся моментом. Такие церемонии проводятся в школах, управах города, библиотеках и на многих других площадках. Вот и в этот раз начальник управления образования вместе с координаторами организации передал нескольким ребятам заветные «корочки» в «фирменных» красных обложках Движения Первых. Также дети получили значки с символикой организации и сувениры от столичной администрации.

Алексей Лукшин поздравил школьников с таким важным событием и пожелал с честью нести звание гражданина России, любить малую родину и не бояться ставить перед собой высокие цели. А раскрыть таланты, реализовать интересные задумки молодежи помогут и город, и республика.

МЕЖДУ ТЕМ

Выбор Первых

Второй год чебоксарские коллективы, молодежные организации и достопримечательности города участвуют во Всероссийском конкурсе «Премия Первых». Как рассказали в местном отделении организации, он направлен на поддержку инициатив и возможностей для детей и молодежи, поиск и признание лучших проектов и мест для подрастающего поколения. Отбор проводится с помощью народного голосования. Номинанты этого года от Чебоксар — школа танцев «Элегия», ансамбль «Катюша», Волонтеры Победы, бульвар Купца Ефремова, Мемориальный парк «Победа» уже внесены в ТОП-1000 лучших проектов. А до конца года определится сотня лидеров, которая получит «знак качества» и войдет в онлайн-каталог «Выбор Первых». Поддержать своих претендентов можно на сайте премия.дети.

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Не вместо, а вместе

Как создавалась «первичка» в школе № 40, рассказала советник директора по воспитанию Вера Егорова: «Наше отделение открылось полтора года назад. С тех пор школьная жизнь заиграла новыми красками. Ученики участвуют в школах актива, слетах, а потом свои знания и умения передают другим детям. Мы посвятили ребят в «хранителей истории» и теперь вместе с ними ухаживаем за памятниками и мемориалами героям Великой Отечественной войны. Пишем письма солдатам — бойцам спецоперации. Благодаря Движению Первых волонтерская команда школы «Общее дело» стала более собранной, деятельной. Мы плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи, собираем книги для детей из новых регионов страны. А недавно наши воспитанники вместе с родителями присоединились к акции «Пинетки Первых»: вязали теплые носочки для недоношенных малышей и передавали потом их в перинатальные центры, дома малютки. И это только часть всех добрых дел. Главное, что ученики становятся более самостоятельными, инициативными, ответственными и сами предлагают идеи — проводят Дни здоровья, шефствуют над младшими школьниками. Мы стараемся следовать девизу Движения Первых — делать что-то не вместо детей, а вместе с ними».