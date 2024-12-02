МТС первой среди российских операторов получила лицензию на экологический мониторинг окружающей среды

Используя современные цифровые ИТ-решения, компания может определять уровни химического загрязнения почв, воздуха, воды. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Сейчас в России запускается первая очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», которая будет собирать сведения о состоянии окружающей среды: вести контроль выбросов предприятий и следить за загрязнением водоемов и почвы, а также за радиационной обстановкой и состоянием животного мира. Предоставлять информацию будут 10 государственных ведомств (Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство, Росприроднадзор и другие), региональные и муниципальные власти, а также юридические и физические лица.
МТС первой среди российских операторов связи получила лицензию на такие работы от Росгидромета. Документ подтверждает экологическую экспертизу компании: позволяет проводить наблюдения за изменениями в окружающей среде и применять научно значимые данные для улучшения качества жизни россиян.
Специалисты МТС смогут давать экспертную оценку состоянию атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, замерять уровень загрязнения воздуха в городах, а также отслеживать химические примеси в почвах, гидрологические и гидробиологические характеристики водоемов.
«Лицензия подтверждает нашу экспертизу и эффективность цифровых решений, которыми мы готовы делиться с регионами и отдельными предприятиями для формирования современной мониторинговой системы, позволяющей не просто описывать экологическую ситуацию в том или ином населенном пункте, но также прогнозировать развитие рисков. Например, искусственный интеллект сможет рассчитать траекторию рассеивания вредных веществ и дать ответ, в какой точке и в каком количестве они появятся через 48 часов. Это позволит сократить время реакции на инциденты и предотвращать нештатные ситуации», — пояснил нашему изданию директор филиала МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.