МТС первой среди российских операторов получила лицензию на экологический мониторинг окружающей среды

Используя современные цифровые ИТ-решения, компания может определять уровни химического загрязнения почв, воздуха, воды. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сейчас в России запускается первая очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», которая будет собирать сведения о состоянии окружающей среды: вести контроль выбросов предприятий и следить за загрязнением водоемов и почвы, а также за радиационной обстановкой и состоянием животного мира. Предоставлять информацию будут 10 государственных ведомств (Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство, Росприроднадзор и другие), региональные и муниципальные власти, а также юридические и физические лица.

МТС первой среди российских операторов связи получила лицензию на такие работы от Росгидромета. Документ подтверждает экологическую экспертизу компании: позволяет проводить наблюдения за изменениями в окружающей среде и применять научно значимые данные для улучшения качества жизни россиян.

Специалисты МТС смогут давать экспертную оценку состоянию атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, замерять уровень загрязнения воздуха в городах, а также отслеживать химические примеси в почвах, гидрологические и гидробиологические характеристики водоемов.