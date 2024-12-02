В Козловском округе открылось три учреждения культуры

В деревне Илебары свои двери распахнул Карачевский сельский клуб на сто посадочных мест. Для жителей доступна библиотека. Также предусмотрен кабинет для кружковой работы, где посетители смогут осваивать азы народных ремесел.

В Козловке после реконструкции открылась Межпоселенческая центральная библиотека, модернизированная по стандартам нацпроекта «Культура». Здесь создано современное пространство как для чтения, так и для общения. В фонде библиотеки — более 27,5 тыс. экземпляров книг. Кроме того, новые модельные библиотеки одновременно заработали в Красночетайском, Шемуршинском, Яльчикском, Алатырском и Шумерлинском округах.

Также после обновления открылся Дом-музей Николая Лобачевского. В учреждении хранятся ценные этнографические материалы, предметы быта и печатной продукции, документы, связанные с именем великого математика.