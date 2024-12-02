Село Порецкое меняет облик

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Порецкое славится своими памятниками архитектуры регионального значения. Фото cap.ru

Порецкое примет участие в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Концепция благоустройства будет разработана для центральной части села. На улицах Ульянова, Октябрьская и Комсомольская расположено большое количество памятников архитектуры регионального значения, в том числе Колокольня Троицкого собора — главная достопримечательность и символ Порецкого.
Границы благоустройства были определены по результатам изучения территории специалистами Минстроя Чувашии, Института территориального развития и московского бюро «Партисипация», которое займется подготовкой конкурсной заявки. Следующим этапом станет детальный анализ истории местности, а также изучение мнения жителей — анкетирование, проведение интервью, стратегические сессии, семинары, встречи с бизнес-сообществом, воркшопы, общественные обсуждения. Финальная концепция будет представлена в марте следующего года.
Порецкое уже становилось победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в селе завершилось благоустройство улицы Кооперативной, где появилось новое общественное пространство «Порецкая мена». Это название — дань истории. В прошлом здесь находилась базарная площадь, куда съезжались купцы и торговцы со всей округи.

Кстати

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России с 2018 года. За это время его победителями стали 15 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений Чувашии. Новые общественные пространства появились в Ядрине, Цивильске, Алатыре, Шумерле, Мариинском Посаде, Козловке, Канаше, а также в селе Порецкое. В 2024 году завершается реализация еще пяти проектов в Шумерле, Новочебоксарске, Алатыре, Мариинском Посаде и Канаше.

Опубликовано: 4 декабря 2024 г.


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