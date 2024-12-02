Чувашия экспортировала в Китай 4,5 тыс. тонн куриных лапок

Всего, как отмечают в Минсельхозе Чувашии, с начала 2024 года республика отправила за рубеж 25,3 тыс. тонн продукции АПК. Регион отгрузил более чем в сорок стран кондитерские изделия, масличные культуры, картофель, отруби, муку, сушеные фрукты, бобовые овощи и корма для животных. Больше всего чувашская продукция полюбилась в Китае — страна в стоимостном выражении занимает 39,3% от общей доли отгрузок, следом идет Беларусь — 15,6%, Объединенные Арабские Эмираты — 7,3%, Азербайджан — 5,8%, Таджикистан — 5,1%. Кстати, объемы экспорта лапок цыплят-бройлеров превышают уровень прошлого года на 4,4%. Эта продукция в Поднебесной считается деликатесом.
Опубликовано: 3 декабря 2024 г.
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