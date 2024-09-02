На его проведение Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.
Самые лучшие проекты получат денежные премии на реализацию. Участвовать в конкурсном отборе могут инициативы, которые направлены на решение задач в образовательной среде и воспитании, организацию досуга, профориентацию.
Заявки принимаются до 25 октября и будут оцениваться в три этапа. Сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом — федеральные эксперты. Победителей определят члены Всероссийского родительского комитета (ВРК), в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Принимаются инициативы сразу по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание, научное познание. Для победителей предусмотрены три категории призового фонда: 500 тыс., 1 млн рублей и 2 млн рублей. Победителей объявят на втором заседании ВРК, которое пройдет до 20 ноября.
Российское общество «Знание» открыло прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ
На его проведение Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.