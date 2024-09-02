Российское общество «Знание» открыло прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ

На его проведение Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.

Самые лучшие проекты получат денежные премии на реализацию. Участвовать в конкурсном отборе могут инициативы, которые направлены на решение задач в образовательной среде и воспитании, организацию досуга, профориентацию.

Заявки принимаются до 25 октября и будут оцениваться в три этапа. Сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом — федеральные эксперты. Победителей определят члены Всероссийского родительского комитета (ВРК), в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Принимаются инициативы сразу по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание, научное познание. Для победителей предусмотрены три категории призового фонда: 500 тыс., 1 млн рублей и 2 млн рублей. Победителей объявят на втором заседании ВРК, которое пройдет до 20 ноября.