Российское общество «Знание» открыло прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
К конкурсу запущен тематический сайт «Знание.Родители», где можно найти подробную информацию о критериях отбора и сроках. Фото предоставлено Российским обществом «Знание»

На его проведение Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.
Самые лучшие проекты получат денежные премии на реализацию. Участвовать в конкурсном отборе могут инициативы, которые направлены на решение задач в образовательной среде и воспитании, организацию досуга, профориентацию.
Заявки принимаются до 25 октября и будут оцениваться в три этапа. Сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом — федеральные эксперты. Победителей определят члены Всероссийского родительского комитета (ВРК), в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Принимаются инициативы сразу по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание, научное познание. Для победителей предусмотрены три категории призового фонда: 500 тыс., 1 млн рублей и 2 млн рублей. Победителей объявят на втором заседании ВРК, которое пройдет до 20 ноября.

Опубликовано: 26 сентября 2024 г.


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