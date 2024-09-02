Дворце культуры имени П.П. Хузангая примет молодых активистов

Здесь планируется разместить Республиканский центр молодежи, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале. По мнению руководителя региона, здание вполне подходящее: «в живописном месте, рядом с парком Победы».

Ожидается, что новая площадка в ДК появится благодаря очередному участию республики во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития в субъектах страны «Регион для молодых» нацпроекта «Образование». Этот проект Росмолодежи впервые был запущен пару лет назад. Ежегодно победителям отбора выделяются субсидии на различные инициативы. Например, в этом году благодаря такой поддержке откроются два молодежных центра в Шумерле и Новочебоксарске.