Курьеры на каникулах

Подростки не прочь подзаработать летом, но от некоторых предложений лучше держаться подальше…

Недавно в селе Комсомольском телефонные мошенники обманули 85-летнюю бабушку. В ее квартире раздался звонок, в трубке рыдала девушка, которую перепуганная пенсионерка приняла за родную внучку. А дальше — по известной схеме, называемой полицейскими для краткости «Мама, папа, ДТП». Пожилой женщине дали время до приезда посыльного собрать имеющиеся в доме сбережения, трубка стационарного телефона при этом должна была находиться рядом с аппаратом. За пакетом с деньгами приехал щупленький, юный курьер, но хозяйку уже успели проинструктировать: посреднику лишней информации не сообщать — под страхом уголовной ответственности.

Так бабушка и передала 200 тыс. рублей «какому-то школьнику», а потом узнала от внучки, что это был обман. Оперативники выяснили, что курьер приехал на такси, отследили его обратный маршрут. Как оказалось, он доехал до Канаша, где через банкомат отправил полученную сумму своим телефонным инструкторам. Подростка задержали в доме у бабушки в Канашском округе.

Подозреваемый, ему всего 16 лет, не стал скрывать от следователей межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский», что очень хотел подработать на каникулах — без разницы где, лишь бы хорошо платили. Источник заработка нашелся без труда, правда, надо было зачем-то приобрести отдельный телефон для связи с работодателями. Когда «менеджер», с которым юноша переписывался в мессенджере, пообещал, что за лето тот сможет заработать около миллиона рублей, все вопросы отпали. Точнее, юнец сам торопил куратора с заказами — просто «рвался в бой». Теперь уверяет, что ничего не знал о криминальной схеме и не виноват. Приобретенный в счет будущих «сверхприбылей» мобильник полицейские изъяли.

В социальных сетях у курьера тут же образовалась «группа поддержки», которая увидела в нем исключительно жертву злодеев, воспользовавшихся доверчивостью ребенка в корыстных целях. Но не все так однозначно. Это далеко не первый случай, когда мошенники вовлекают в свои сети несовершеннолетних, и надо понимать, что может скрываться за обещанием легких денег при выполнении ряда условий. Ведь они могут быть весьма подозрительными — соблюдать конспирацию, вести переговоры по «незасвеченным» номерам…

Весной нынешнего года таким же образом на скамью подсудимых попали двое ровесников канашского курьера. Телефонные кураторы отправили их за пакетом к 87-летней жительнице Чебоксар, которая думала, что помогает племяннице избежать неприятностей после ДТП. Пока один забирал у бабушки 200 тыс. рублей для «прекращения уголовного дела», второй следил за окружающей обстановкой на улице. Действуя по инструкции, друзья отправили деньги по указанным им счетам и даже не получили обещанного вознаграждения.

В отношении ребят отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, Следственного управления УМВД России по г. Чебоксары возбуждено уголовное дело за групповое мошенничество с причинением значительного ущерба. И родители обвиняемых поспешили его компенсировать.

Полнейшим фиаско обернулась попытка заработать на «курьерской доставке» и для студента-первокурсника из Мордовии. Умнейший парень, технарь, почему-то «клюнул» на сомнительное предложение в мессенджере: на такси приехал в Алатырь, где забрал 40 тыс. рублей у 85-летней жительницы города. Пожилая женщина, надо сказать, плохо поняла, почему она должна передать деньги курьеру, но, по всей видимости, мошенники обманули ее все по той же хорошо известной схеме.

В родном регионе студент переправил полученные средства «работодателям». Те общались с ним по видеосвязи и заставили вывернуть карманы: заказчики проверяли, не оставил ли курьер себе лишнего. Молодой человек заработал… одну тысячу рублей и серьезные неприятности. Чего стоила только очная ставка с престарелой пострадавшей, когда студент встал перед ней на колени. Плакала и мама, умоляя бабушку простить сына. Семья подозреваемого уже возместила ущерб. Суд, вынося приговор, примет это во внимание, но судимость у молодого человека, к сожалению, будет…