Ребята из Чувашии участвуют в образовательном форуме ПФО «iВолга»

Защита проектов, танцевальные батлы и лучшие шатры

В эти дни в Самарской области проходит молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Участвуют в нем и талантливые ребята из Чувашии. Уже сегодня на официальной церемонии закрытия подведут итоги конкурсов и объявят лучшие молодежные проекты, которые удостоятся грантов.

Поддержать наших делегатов на форум прибыли вице-премьер правительства Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов и начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов. Они пообщались с креативной молодежью, ответили на их вопросы, говорили о патриотизме, о том, как молодому человеку реализовать себя в профессии и получить поддержку государства.

«Наши ребята активные, готовы развиваться в разных направлениях, стараются проявлять себя не только в республике, но и за ее пределами, — поделился впечатлениями от встречи в своем телеграм-канале Владимир Степанов. — Мы гордимся нашими ребятами и верим в них. Призываю молодежь Чувашии не бояться проявлять таланты и всегда стремиться к успеху. Вместе мы можем достичь больших высот и сделать нашу республику еще лучше!»

А Игорь Филиппов рассказал о том, как проходит защита проектных инициатив в конкурсе грантов Приволжского федерального округа. Например, вчера ребята из Чувашии защищали два проекта: «ЁЖ: Ёмкая жизнь» (об этом стартапе студента ЧувГУ Артема Сорокина «СЧ» рассказывала в одном из недавних номеров) и «Образовательный форум «Поколение ZОЖ»» (идея волонтера и активистки Дарьи Ивлевой). По мнению Владимира Степанова, предложенный Дарьей межрегиональный слет мог бы стать отличной площадкой для обмена опытом между руководителями региональных штабов здоровья. А сама автор проекта уверена, что ее инициатива поможет в разы увеличить армию приверженцев здорового образа жизни.

Всего же на «iВолге» Чувашию представляют 88 молодых людей, которые уже успели отличиться в ряде конкурсов. В течение недели «иволжане» участвовали в деловых играх, мастер-классах, образовательных интенсивах, встречались с интересными людьми, устраивали танцевальные батлы и общались с другими командами.

Кстати, каждая из 14 делегаций (по числу субъектов ПФО) оригинально украсила свой шатер и представила в нем самобытность своего региона. Так под куполом Чувашской Республики гостей встречали в народных костюмах, потчевали чувашским квасом и знаменитыми сладостями. Организаторы пообещали отметить самый лучший шатер.

За успехами нашей делегации на окружном форуме следит и Глава Чувашии Олег Николаев, несмотря на то, что находится в отпуске. «Мы заинтересованы, чтобы молодое поколение креативно и творчески реализовывало себя в конкретных проектах, интересных и полезных. Будем их поддерживать», — заверил руководитель региона.

Справка «СЧ»

Молодежный форум «iВолга» проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.