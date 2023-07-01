Подведены итоги грантового конкурса Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап»

Ёж на миллион: идеи, которые приносят прибыль

Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Более тысячи победителей III очереди конкурса получат грант в один миллион рублей на развитие своих бизнес-идей. Среди них семь чувашских студентов.

Большинство проектов победителей связаны с цифровыми технологиями — 481. Каждый пятый — с креативными индустриями, а 175 авторов будут развивать свои идеи в сфере новых приборов и интеллектуальных производственных технологий. Примерно одинаковое количество проектов посвящено медицинским технологиям и биотехнологиям. По направлениям новых материалов и химических технологий, а также ресурсосберегающей энергетике суммарно победили 105 бизнес-предложений.

«В этом году по данному конкурсу поступило заявок на шесть миллиардов рублей — абсолютный рекорд. На сегодня определена часть победителей, каждый из которых получит миллион рублей на создание собственного инновационного стартапа», — отметил руководитель Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Отбор заявок студентов включал несколько этапов экспертизы, в том числе защиту в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

Приятно, что в третьей волне конкурса победили семь студентов чебоксарских вузов — шесть из ЧГУ имени И.Н. Ульянова и один учится в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Теперь можно сказать, что их проектная деятельность закипит с новой силой на таких направлениях деятельности, как «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

Мы связались с одним из победителей — студентом четвертого курса кафедры журналистики ЧГУ Артемом Сорокиным, который со своей командой представил на конкурсе проект «ЁЖ» (Ёмкая Жизнь). Если коротко: «ЁЖ» — мобильное приложение с интерактивной картой города, на которой будут отмечаться все актуальные события и новости. Пользователи приложения смогут сами отмечать на карте события и проверять их достоверность, тем самым формируя вокруг себя надежное инфополе.

«Во многом наш проект позволяет людям как делиться событиями, так и просматривать их, — рассказал нам Артем подробнее о проекте. — Находясь на каком либо мероприятии или прогуливаясь по городу и увидев что-то интересное, человек может поставить метку на карте в приложении. Таким образом, людям не нужно будет искать информацию на разных сайтах, потому что события всевозможного масштаба и характера будут собраны в одном месте. В итоге турист или житель города в короткие сроки сможет найти, чем ему заняться».

Но первоначально, как признался молодой человек, еще на стадии обдумывания, «колючее» приложение имело иную концепцию и название — «Мобильный корреспондент». Здесь явно чувствуется влияние журналистского образования, которое получает Артем. Сейчас его команда закончила создание MVP приложения (MVP (Minimum Viable Product) — дословно минимально жизнеспособный продукт. — Прим ред.), который показывает основные функции. Впереди тестирование продукта и его доработка.

Кстати

Недавно завершился прием заявок на IV-очередь конкурса. В этом году в рамках конкурса «Студенческий стартап» планируется отобрать полторы тысячи бизнес-проектов. Полный список победителей станет известен в августе.

Артем Сорокин уверен, что «ЁЖ» будет полезен не только чебоксарцам, но и гостям столицы. Фото из личного архива Артема Сорокина