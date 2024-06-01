Последняя суббота июня — День молодежи!

В шатрах, на мосту и на заливе

В преддверии своего 555-летия столица Чувашии отметит его с размахом. На Красной площади, Певческом поле и территории под Московским мостом развернется Большой Чебоксарский фестиваль «Город — молодым!»

Творчество и технологии под куполом

В интерьере Красной площади в этот день появятся шатры-лектории. Каскад самых разных тем — благодатная пища для ума, как и неформальное общение с лидерами мнений, экспертами и мастерами. Интересно будет физикам и лирикам, девочкам и мальчикам, старым и малым — в общем, всем!

В творческом шатре уже с полудня креативный калейдоскоп завертится в полную силу. Поклонники градостроительства наверняка возьмут на заметку беседу «Просто поговорим, просто про архитектуру». Горожанам презентуют новые архитектурные проекты «Верхняя набережная», «Парящий мост над Волгой», «Канатная дорога», «IT-деревня в Заволжье». Следом, в час дня, зазвенит украшениями «Серебряная Чувашия». Ценителям изящной красоты по мотивам чувашских национальных узоров даст мастер-класс дизайнер и ювелир Светлана Константинова.

Ближе к вечеру любителей кино ждут творческие встречи. С публикой пообщаются актеры Денис Никифоров (известный по трилогии «Бой с тенью» и сериалу «Молодежка») и наш земляк Анатолий Гущин (картины «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Золото скифов» и другие).

«Робототехника как настоящее будущее» — с такой темой выступят представители Центра развития современных компетенций детей — Дома научной коллаборации имени С.А. Абрукова ЧГУ.

Большой блок посвятят теме финансов, в том числе грамотности и безопасности в этой сфере, а также умным помощникам в гаджетах. Ближе к пяти вечера там откроется «Мастерская финансовых навыков». Молодежь наверняка заинтересуется работой в IT-сфере, искусственным интеллектом, мультимедийными технологиями — в тонкости посвятят специалисты конкретных компаний.

Ароматы кофе, бой барабанов и поющее Dabro

В этот день напомнит о себе «Студвесна». С полвторого до трех молодежь ЧГУ имени И.Н. Ульянова покажет свои самые лучшие номера. Перед публикой выступят лауреаты и обладатели Гран-при Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна 2024».

В пять вечера начнется фестивальный трек. В Чебоксары триумфально вернется легендарная «Кофемолка», только в новом формате. Пройдут показательные выступления рэп- и брейк-команд, удивит граффити-студия. А следом — финал фестиваля молодежных групп «По барабану» с участием чебоксарских студенческих коллективов «Причина падения», «F3», «Стеклянный дождь».

«Гвоздь программы» запланирован на девять вечера. Это концерт хедлайнера — группы «Dabro», которая представит и хиты, и новые песни. Говорят, поклонникам предложили снимать свои варианты песен группы на фоне красивых видов — наш город прекрасен, чебоксарцам стоит попробовать!

Маркет молодых и точки роста

С полудня до вечера на Красной площади пропишется «Маркет молодых». Здесь презентуют свои бизнес-проекты молодые предприниматели, дизайнеры, мастера, будут представлены и местные предприятия по чувашской вышивке, производству меда и выпуску авторских изделий из дерева, мастерские и барбершопы. Посетителям будет весело. Вряд ли они откажутся от мастер-классов по росписи пряников, изготовлению бижутерии или, скажем, от игр, позволяющих лучше узнать себя и определить свои точки роста.

Звонкое пространство Московского моста

Идея провести фестиваль молодых ди-джеев родилась в прошлом году на Творческом бульваре — настолько акустически чудесной оказалась территория под мостом. Не прошло и года, как идея воплотилась в жизнь. С 13.00 до 18.00 на локации «Московский мост» состоится Фестиваль молодых ди-джеев «ENERGY МОСТ RAVE». В программе ведущие DJ города: BIFIDOC, ALICE W, COOKIE, Rainbow death. В рамках фестиваля можно поучаствовать в мастер-классе и стать ди-джеем любительского уровня. А что, для начала неплохо. Все-таки популярная профессия — как на радио, так и на внеэфирных мероприятиях.

Певческое поле — арена боевых искусств

В западной части Чебоксарского залива с часу дня и до вечера свои площадки развернет Молодежный спортивный фестиваль. В программе: открытые чемпионаты студенческих команд по баскетболу и волейболу, показательные выступления спортивных федераций, чемпионат по кикбоксингу среди молодых спортсменов «Битва на Волге», Чирданс-фестиваль.

В этот вечер на ринге фестиваля боевых искусств «Запишись в чемпионы — «Битва на Волге» свое мастерство продемонстрируют представители тайского бокса, бокса, киокушин и кикбоксинга. Проект реализуется при поддержке администрации города Чебоксары с использованием Гранта Президента РФ.

И это далеко не все, что готов предложить День молодежи в Чебоксарах. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

К СВЕДЕНИЮ

Бесплатный билет на мероприятия фестиваля «Город — молодым!» можно получить на сайте деньмолодежи2024.рф