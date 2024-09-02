Цивильский агропарк не спишут

В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы изначально заявлялось о трех проектах по созданию индустриальных и агротехнопарков — в ОЭЗ «Новочебоксарск», Батыревском и Цивильском округах. Но в итоге остановились на первых двух площадках.

Как сказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, объем финансирования парков и их инфраструктуры в рамках ИПСЭР составлял порядка 900 млн рублей. Но создать три локации на эту сумму было бы непросто. По словам министра, формируется Комплексная программа социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы. Там Цивильский округ в качестве одного из проектов-драйверов предусматривает создание агротехнопарка на своей территории. «Мы поддержим этот проект, но уже не в рамках ИПСЭР, а будем искать другие программы и источники финансирования, — пояснил Дмитрий Краснов. — Цивильский агротехнопарк должен быть востребован среди предпринимателей, так как в округе хорошая транспортная логистика, развито сельскохозяйственное производство».