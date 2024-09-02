В Чувашии поддерживают учителей информатики и увлеченных IT-сферой ребят

Цифровая «прокачка» для педагогов и учеников

Электронные образовательные платформы давно стали частью учебного процесса. Во время пандемии такие площадки служили хорошим подспорьем: для учителей — в подаче новых тем, для учащихся — в освоении и закреплении полученных знаний. С тех пор их популярность только растет. Педагогам, детям и их родителям сейчас хорошо известны Учи.ру, ЯКласс, СберКласс, Фоксфорд, Инфоурок, Сириус и многие другие цифровые «помощники». Одни ориентированы на базовое образование, другие — на профильное обучение отдельным дисциплинам, третьи — на проведение олимпиад и подготовку к ним. Ну а учителя благодаря таким платформам сегодня обогащают методический материал, совершенствуют профессиональные навыки и даже повышают квалификацию. И хотя эти возможности — нередко коммерческая история, многие успешные компании реализуют немало бесплатных программ, направленных на поддержку востребованных педагогов и одаренных ребят. А некоторые еще и участвуют в решении государственных задач, например, делают доступным IT-образование.

На протяжении пяти лет ООО «Яндекс» дружит с Чувашией. Цель сотрудничества — внедрение новых технологий в жизнь региона, в том числе в сферу образования. Так, в настоящее время стороны намерены взаимодействовать в подготовке учителей информатики. Какие ресурсы для этого может предоставить компания — обсуждалось на днях на стратегической сессии в чебоксарской школе № 65. В дискуссиях приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, министр образования республики Дмитрий Захаров, а также представители «Яндекса».

Руководитель региона отметил, что цифровые компетенции педагогов востребованы как никогда. Сама жизнь велит идти в ногу со временем. Расширять изучение информтехнологий и искусственного интеллекта в рамках образовательных программ призывает и Президент страны Владимир Путин. По мнению Олега Николаева, делать это необходимо с помощью новых эффективных и удобных методов обучения, полезных и интересных как самим учителям, так и подрастающему поколению.

Именно такие возможности предлагает «Яндекс», с которым Минобразования Чувашии подписало соглашение о реализации образовательных проектов. Так, в 2025 году в республике планируется открыть три площадки «Яндекс. Лицей» в Новочебоксарском технопарке «Кванториум», Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» и Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Учащихся ждут бесплатные занятия по IT-направлениям. К слову, с этой программой уже работают чебоксарские школы № 61 и 47, а также «IT-кубы» Вурнарского сельскохозяйственного техникума и Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского. Курс на доступность информатики продолжит в регионе и образовательный сервис «Яндекс. Учебник». Только в прошлом году свыше семи тысяч ребят из Чувашии приняли участие в его проектах.

ВАДИМ ЖУКОВ,

директор по региональному развитию «Яндекс Учебник»: «С «Кадровым резервом» учителя освоят IT-навыки и работу с нейросетями, станут передовыми экспертами в области преподавания информатики. Мы видим интерес к программе и ждем значительного роста участников, а значит, и распространения качественного IT-образования в Чувашии. Это особенно важно в сфере технологий, где изменения происходят очень быстро».

Ну а для педагогов с прошлого года компания запустила конкурс «Кадровый резерв учителей информатики». Попробовать свои силы могут все желающие. Но, чтобы добиться успеха, «нужно любить свой предмет и иметь большое желание меняться к лучшему, узнавать новое и делиться знаниями с детьми», уверена учитель информатики Калайкасинской средней школы Моргаушского округа Наталья Герасимова, которой посчастливилось войти в этот реестр.

Педагог призналась, что благодаря участию в программе «Кадровый резерв учителей информатики» у нее выросли крылья. «Для меня это было как глоток свежего воздуха, — сказала она. — Я познакомилась с лучшими практиками, получила мощную психологическую поддержку и мотивацию, чтобы самообразовываться, искать новые подходы в работе с детьми».

Наталья Ильинична уверена, нынешние школьники — способные и увлеченные, просто их нужно вовремя направлять и сопровождать. Кибермедицина, маркетинг, графический дизайн, медиа, банковская сфера — какое бы направление ни выбрали ее воспитанники в будущем, без знаний информатики им не обойтись, считает она. Благодаря им ребята будут чувствовать себя уверенно и смогут двигаться вперед, поделилась мнением Наталья Герасимова.

По данным Минобразования Чувашии, всего в прошлом году около сотни учителей информатики подали заявки в «Кадровый резерв», но лишь девять смогли пройти конкурсный отбор. По словам депутата Анатолия Аксакова, лично поздравившего финалистов, нельзя останавливаться на достигнутых успехах, ведь IT-сфера требует постоянного совершенствования. Как сообщил потом депутат Госдумы в своем телеграм-канале, по его просьбе для педагогов информатики из Чувашии «Яндекс» проведет образовательные встречи в центральном офисе в Москве.

«Республика направит на стажировку 150 учителей, которые проявят себя в новом сезоне программы «Кадровый резерв». Чувашские педагоги будут работать с лучшими методистами, психологами, программистами и прокачают свои навыки в области искусственного интеллекта, преподавания информатики, а также публичных выступлений. Стажировку планируется провести на мартовских каникулах», — рассказал Анатолий Аксаков. Кстати, по словам народного избранника, сейчас прорабатывается вопрос привлечения ведущих IT-компаний страны и республики к финансовой поддержке педагогов, занимающихся преподавательской деятельностью в области информационных технологий. С учетом того, что учителя информатики нынче в дефиците, такой стимул, пожалуй, не помешает.

МЕЖДУ ТЕМ

Изучают языки, участвуют в хакатонах

О создании эффективной образовательной среды для будущих «айтишников» заботятся нынче и представители IT-кластера Чувашии. «У нас есть большая мечта — чтобы дети в нашей республике с самого юного возраста приобщались к программированию, учились конструировать сайты, писать игры, разрабатывать мобильные квесты и так далее», — рассказал «СЧ» депутат Госсовета Чувашии и региональный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Владимир Лидерман. По словам Владимира Викторовича, на протяжении нескольких лет кластер оказывает поддержку проекту «Яндекс. Лицей». Кроме того, реализует собственные образовательные проекты, такие как IT-классы, IT-Академия «Топ», кружки робототехники, помогает Чувашскому госуниверситету оснащать лаборатории современной оргтехникой и компьютерами, заключает с перспективными выпускниками школ целевые контракты на обучение в вузах республики. «Рад, что классы программирования, которые мы начали открывать в школах республики три года назад, пользуются большой популярностью. За это время количество учащихся в них увеличилось в три раза и превысило 400 человек», — сообщил депутат. К слову, в рамках проекта «Единой России» было открыто пять профильных классов — два в Чебоксарах и по одному в Цивильске, Новочебоксарске и Мариинском Посаде. Ученики изучают современные языки программирования и успешно выступают на конкурсах и хакатонах.