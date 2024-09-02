Два агротуристических проекта из Чувашии получат господдержку

Минсельхоз России опубликовал результаты отбора на федеральный грант «Агротуризм» в 2025 году. В списке — 92 участника со всей страны, в том числе из Чувашии. Так, кооператив «Мелилотус» из Канашского округа с максимальной суммой господдержки в 10 млн рублей будет создавать агротуристический комплекс «Сладкое золото Чувашии». Гости смогут познакомиться с местной пасекой, процессами изготовления меда, крем-меда, кваса, иван-чая. Для удобства посетителей здесь обустроят тротуары и тропинки, освещение, зоны отдыха, беседки, парковку, качели, шатры и тенты, указатели навигации.

Также грантом заручился фермер Олег Кашкаров. В Комсомольском округе на базе плодово-ягодной фермы с символичным названием «Чувашская мечта» будет строиться гостевой дом. В программе — сбор клубники, знакомство с технологиями выращивания ягоды, приготовление оригинальных блюд.

По данным Минсельхоза Чувашии, направление «Агротуризм» впервые в этом году решено внедрить в перечень проектов, поддерживаемых по гранту «Перспектива». Максимальная сумма, которой смогут заручиться сельхозтоваропроизводители, — 10 млн рублей, как и в федеральном отборе.