Активных будут поощрять

На республиканский смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство в Минстрой Чувашии поступил 61 комплект документов из 14 муниципальных образований — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Традиционно работы оцениваются в пяти номинациях. Заявки рассмотрены на заседании межведомственной комиссии. Была отмечена необходимость поощрить муниципалитеты с активными жителями. Так, наибольшее количество работ поступило из Чебоксар — 24, и Яльчикского округа — 14. Кроме того, эксперты подняли вопрос о возможности увеличения призового фонда. Итоги конкурса будут озвучены на одном из очередных заседаний Кабинета министров Чувашии. Победители получат дипломы и гранты в общей сумме 407,8 тыс. рублей.
Опубликовано: 16 сентября 2024 г.
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