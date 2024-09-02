Активных будут поощрять

На республиканский смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство в Минстрой Чувашии поступил 61 комплект документов из 14 муниципальных образований — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Традиционно работы оцениваются в пяти номинациях. Заявки рассмотрены на заседании межведомственной комиссии. Была отмечена необходимость поощрить муниципалитеты с активными жителями. Так, наибольшее количество работ поступило из Чебоксар — 24, и Яльчикского округа — 14. Кроме того, эксперты подняли вопрос о возможности увеличения призового фонда. Итоги конкурса будут озвучены на одном из очередных заседаний Кабинета министров Чувашии. Победители получат дипломы и гранты в общей сумме 407,8 тыс. рублей.