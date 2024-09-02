В Чувашии ярко и насыщенно прошел Окружной волонтерский форум #МЫВМЕСТЕ

Сообща творить добро

Около трехсот добровольцев Приволжского и Уральского федеральных округов собрались в Чебоксарах, чтобы обменяться опытом, обсудить общие проекты. И, конечно же, гости с удовольствием познакомились со столицей республики.

Участники форума посетили муниципальный приют «Право на жизнь», где выгуляли собак. Прошли авторский экомаршрут по особо охраняемым природным территориям и объектам культурного наследия в рамках проекта «Развитие экологического туризма «Колесим по Чувашии», побывали на экскурсии в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». Волонтеры также провели развлекательную программу для детей, находящихся на длительном лечении в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

На открытии форума добровольцев приветствовали Глава Чувашии Олег Николаев, Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В фойе ДК ЧГУ развернулась выставка, рассказывающая о работе волонтеров. Сегодня активисты посвящают себя охране природы, культурно-просветительской деятельности, оказывают помощь бойцам на передовой. Олег Николаев откликнулся на предложение молодых добровольцев и принял участие в изготовлении маскировочной сети — вплел в нее ленту защитного цвета. Примеру Главы республики последовали и другие гости.

«Когда Президент России Владимир Путин сформировал задачу и объявил о необходимости реализовывать системный комплексный подход развития добровольчества, это было массово подхвачено людьми разных возрастов. Например, у нас в Чувашии есть такая традиция, которая называется «ниме», когда родственники и соседи приходят на помощь человеку в случае, если это необходимо, — напомнил в своем приветственном слове Олег Николаев. — Во всех муниципальных округах республики открыты штабы #МЫВМЕСТЕ. 21 проект из Чувашии — в числе победителей регионального этапа Международной премии #МЫ­ВМЕСТЕ, которая четвертый сезон подряд проводится при поддержке национального проекта «Образование».

Всего, по словам руководителя региона, в Чувашии в волонтерскую деятельность вовлечены более 79 тыс. человек, действует 400 отрядов, восемь объединений, три волонтерских центра. Открыто семь Добро.Центров — в Канаше, Шумерле, в Янтиковском округе, по одному на базе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в Отделении Социального фонда России по Чувашии и в Централизованной клубной системе города Чебоксары.

«Будем работать над открытием Добро.Центров в каждом муниципалитете республики», — подчеркнул Глава Чувашии.

ИГОРЬ КОМАРОВ,

полномочный представитель Президента России в ПФО: «Сегодня, в условиях специальной военной операции, добровольчество играет огромную роль, сложно переоценить то, что вы делаете, и люди вам бесконечно благодарны. Новые вызовы требуют объединения и сплочения. Оперативная и эффективная реакция добровольческих объединений часто в прямом смысле спасает жизни людей». ЮЛИЯ УСТИНОВА,

руководитель направления «Росмолодежь.Добро»: «Здесь присутствует не только молодежь, в одном ряду с самыми юными добровольцами и люди старше 35 лет, «серебряные» волонтеры. В России добровольцем, волонтером, человеком с добрым сердцем может быть абсолютно любой гражданин независимо от возраста, статуса, социального положения». КИРИЛЛ АНТОНОВ,

исполнительный директор Ассоциации «Добро.рф»: «За 10 лет добровольчество в России прошло огромный путь. Если 10 лет назад всего 3% россиян говорили, что они были или являются добровольцами, сейчас уже таких 28%. 76% хотят, чтобы внуки и дети стали волонтерами. А более 90% опрошенных граждан говорят, что они доверяют работе волонтеров».

На волонтерский форум приехали представители региональных министерств и ведомств, комитетов по делам молодежи, участники Международной премии #МЫВМЕСТЕ, крупных всероссийских организаций, корпоративные добровольцы. Состоялись панельные дискуссии, встречи с экспертами и тренинговая часть, на которой волонтеры работали над стандартом добровольческой деятельности в сфере сохранения исторической памяти, помощи ветеранам. Участники форума презентовали успешные практики, инициативы Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В рамках Года волонтерства в странах СНГ прошли встречи с гостями из зарубежья, которые в этом году впервые стали спикерами окружных форумов добровольцев.

Магистральной темой стало знакомство с деятельностью Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Были организованы мастер-классы с сообществами активных доноров-добровольцев, обсуждались темы, связанные с ведением здорового образа жизни. Участники познакомились с Всероссийским образовательным проектом «Поколение ZОЖ», узнали, как открыть Штаб здоровья. Волонтеры учились основам оказания первой медпомощи, правильному выполнению сердечно-легочной реанимации.

КСТАТИ

В этом году в России организовано четыре Окружных форума добровольцев #МЫВМЕСТЕ, они объединят более тысячи участников из 89 регионов. Организатором мероприятий выступает направление «Росмолодежь.Добро», Ассоциация «Добро.рф», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ при поддержке правительства Чувашской Республики.

Василий Григорьев