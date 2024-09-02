Обучение самообороне без оружия — с детских лет

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За эффектными бросками самбистов наблюдал весь зал. Фото Максима Васильева

Пойдут по стопам чемпионов

В последние годы в стране успешно развиваются проекты «Zа самбо» и «Самбо в школу», которые позволяют мальчикам и девочкам тренироваться в хороших условиях. В нашей республике этот вид спорта также весьма популярен. На днях Глава Чувашии Олег Николаев дал старт всероссийским проектам еще в десяти образовательных организациях региона. Мероприятие состоялось в столичной школе № 60.
Благодаря запуску «Zа самбо» и «Самбо в школу» в образовательных учреждениях улучшается оснащение спортивных залов, а к отечественному виду спорта приобщается еще больше ребят. По сравнению с 2023 годом количество учащихся, занимающихся самообороной без оружия, увеличилось более чем в 6,5 раза — с 275 до 1820 человек. Важно отметить, что изначально проекты реализовывались в четырех учебных заведениях, а теперь их число достигло 25.

«Мы продолжим развитие этого вида спорта. Тем более во время своего визита в Чувашскую Республику Президент страны очень заинтересовался этим проектом, ему понравился креативный подход, который позволяет за счет небольших вложений использовать имеющиеся спортивные многофункциональные сооружения, прежде всего школьные спортзалы, — сказал Олег Николаев. — Самбо — это наш национальный вид единоборств. Наша задача, чтобы он, помимо воспитания настоящих мужчин, воспитывал в детях благородство и доброту. Проект «Самбо в школу» получил развитие благодаря совместной инициативе партии «Единая Россия» и Федерации самбо».

В свою очередь, депутат Госдумы России Анатолий Аксаков отметил, что спорт нужен для развития человека, его интеллекта. «Здорово, что благодаря Главе Чувашии у нас много спортивных объектов в республике реконструируется, открывается. Так, недавно начал работу стадион «Волга». Практически в каждой школе есть спортивные сооружения, а где нет — открываем. Мы будем делать все, чтобы Чувашия была одной из лучших в этом плане, чтобы наши ребята могли заниматься физической культурой и спортом и добиваться успехов».

Показательные выступления — прекрасная мотивация для детей. Фото Максима Васильева

Примечательно, что открытие новых отделений в десяти школах прошло одновременно, в формате видеоконференции. Благодаря реализации проектов самооборона без оружия получит новый виток развития в столичных школах № 2, 29, 60, чебоксарской кадетской школе имени В.А. Архипова, новочебоксарских школах № 3 и 19, гимназии № 1 города Мариинский Посад, Сойгинской школе Алатырского округа, а также в спортшколах «Олимп» (Шумерля) и № 11 (Минспорта Чувашии).

Справка «СЧ»
В Чувашии самбо является базовым видом спорта, которым занимается более 4600 человек. На международных и всероссийских соревнованиях за сборную республики успешно выступают Софья Емелюкова, Павел Иванов, Александр Федоров и Татьяна Федорова.

По признанию директора школы № 60 Любови Кончулизовой, запуск секции самбо — это знаковое событие. «Мы очень рады. Дети с нетерпением ждут, когда начнутся занятия», — сказала Любовь Александровна.
Сейчас формируются группы, и многие ребята буквально рвутся на тренировки. Среди них — ученик четвертого класса Сергей Леонтьев. Он затаив дыхание наблюдал за показательным номером самбистов после официальной церемонии.
«Мне очень понравились выступления спортсменов, и я хочу следовать их примеру. Самооборона без оружия воспитывает мужество, храбрость и отвагу. Занятия самбо помогут мне дать отпор в сложной ситуации», — поделился мнением юный Сережа.
Также в учебных заведениях состоялись мастер-классы и встречи с ведущими тренерами профильной спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова. А в школе №?60 прошел «Диалог на равных» — с учениками пообщались Глава Чувашии Олег Николаев и участник СВО Олег Иванов. В частности, Глава республики рекомендовал всем ребятам дружить со спортом и физкультурой. А Олег Иванов рассказал, что спорт помогает в жизни, и пожелал с удовольствием заниматься самбо.

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, Председатель Госсовета Чувашии:
«Мы понимаем, что развивать самооборону без оружия необходимо. Радостно, что с каждым годом все больше юношей и девушек занимаются самбо. Популяризация самбо обязательно принесет свои плоды и приведет к положительным результатам».
Опубликовано: 11 сентября 2024 г.


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