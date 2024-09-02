В Чувашии выбирают лучшего электромонтера по релейной защите и автоматике России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Миллион за мастерство и квалификацию

Чебоксары по праву называют столицей релейной защиты, потому неудивительно, что федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» проходит именно здесь — на площадке Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».
Состязания начались в понедельник и завершатся в пятницу, 13 сентября. Претенденты выполняют практические задания, демонстрируют теоретическую подготовку в сфере релейной защиты и автоматики, а также правил охраны труда и противопожарной безопасности. Мотивация серьезная: за первое место — 1 млн рублей, за второе — полмиллиона, за третье — 300 тысяч.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 12 сентября 2024 г.


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