Дыхание планеты и торт в тубе

Вчера, накануне 95-летия со дня рождения летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева, Глава Чувашии Олег Николаев посетил выставку «Это космос» в Чувашском национальном музее. Остался под впечатлением: попробовал космическую еду и пообщался со школьниками.

Подробности об открытии выставки «СЧ» сообщала в номере за 13 августа в материале «Вдохновили планеты и люди». Напомним, что экспозиция объединила коллекцию трех музеев — Мемориального музея космонавтики Москвы, Чувашского национального музея и Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

Сначала Олег Николаев осмотрел фотоколлекцию «Я чувствовал дыхание планеты…», которая отражает яркие моменты из жизни и деятельности Андрияна Николаева. Затем познакомился с уникальными экспонатами. В музее представлены летательные аппараты, личные вещи и скафандр космонавта № 3, картины, редкие марки, монеты и значки, посвященные освоению космоса. «Выставка интересная, содержательная, трогательная. Каждый найдет для себя что-то новое и интересное о космосе и о нашем великом космонавте», — поделился впечатлениями руководитель региона.

Задержался он и в «космической столовой», где с учениками 10-й школы Чебоксар продегустировал торт «Москва» в тубе. За трапезой одна из учениц поблагодарила Олега Николаева за микроскопы для класса. Во время прямой линии в декабре 2023 года с такой просьбой к Главе Чувашии обратились родители — он обещал помочь и сдержал слово.

Фото cap.ru