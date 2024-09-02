С прицелом на рабочее место

Для студентов-аграриев практика важнее теории.

В Цивильском аграрно-технологическом техникуме — перезагрузка. Учебное заведение стало участником федерального проекта для ссузов «Профессионалитет» и получило поддержку на ремонт и оснащение передовым оборудованием. Теперь это современный агрообразовательный центр, в котором будут готовить востребованных специалистов для сельского хозяйства.

Обновленное учреждение в День знаний открыл вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Как отметил куратор отрасли, задачу создать центр агропромышленного обучения, нацеленный на подготовку нужных для работодателей кадров, поставил Глава Чувашии Олег Николаев. Техникум станет ядром кластера по направлению «Сельское хозяйство» и объединит вокруг себя все профильные ссузы республики. Навыки и компетенции, необходимые на конкретном рабочем месте в АПК, здесь смогут получить 500 молодых людей.

В Минсельхозе Чувашии рассказали, что работа над новым агрообучающим центром велась два года. Сначала в ведомстве совместно с Минобразования и Цивильским техникумом разработали стратегию развития учреждения, а в июле 2023 года учебное заведение прошло всероссийский отбор федерального проекта «Профессионалитет». На создание образовательно-производственного кластера оно получило 100 млн рублей. Еще 20 млн рублей предоставил республиканский бюджет.

На эти средства оборудовали лаборатории эксплуатации машинно-тракторного парка, токарно-фрезерных работ, сити-фермерства, беспилотных летательных аппаратов, цифровых технологий в АПК и механизации животноводства. Поддержал новое образовательное пространство и бизнес, под нужды которого здесь будут растить кадры. Местные предприятия предоставили оборудование, станки, тракторы и сеялки на общую сумму более 19 млн рублей.

Все новые лаборатории и мастерские кластера будут доступны не только обучающимся в Цивильске, но и студентам других профессиональных образовательных организаций республики: Чебоксарского техникума ТрансСтройТех и подразделений Цивильского аграрно-технологического техникума в селе Батырево, поселке Кугеси и в городах Мариинский Посад и Ядрин.

На этом развитие центра агропромышленного обучения не закончится. По словам директора техникума Аллы Волчковой, к практико-ориентированному обучению будут приобщаться и другие предприятия. Так, перечень партнеров недавно пополнили «Цивильский бекон» и СХПК «Гвардия». Интересна работа с будущими кадрами и другим представителям аграрной отрасли.

В этой «умной теплице» можно учиться регулировать температуру и влажность воздуха, освещенность и другие важные показатели для развития растений. Фото Цивильского АТТ