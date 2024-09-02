Кузница будущих чемпионов

В Чебоксарах на базе спортшколы № 11 открылся Республиканский центр единоборств «Кĕрешÿ»

Идея проекта возникла после состоявшихся в прошлом году в Чувашии I Всемирных игр национальных видов единоборств, в программе которых были и состязания по национальной борьбе кĕрешÿ. Задача по созданию центра обозначена в Послании Главы Чувашии Госсовету республики.

Напомним, что в престижном турнире участвовали более двух тысяч атлетов из 25 стран. На этих соревнованиях получили широкую огласку практически все виды единоборств, которые сейчас будут культивироваться в новом центре. Среди них — всестилевое каратэ, киокушин, смешанное боевое единоборство (ММА), рукопашный бой, панкратион, восточное боевое единоборство, кудо. Для восходящих звездочек спорта созданы все условия, чтобы ребята тренировались и повышали мастерство — тренажерный и залы для единоборств, бассейн для эффективного восстановления после интенсивных занятий.

«Здесь есть все для проведения учебно-тренировочного процесса и формирования резерва для сборных Чувашии, а также подготовки будущих членов сборных России. У тренеров появляются хорошие возможности для решения амбициозных идей и задач, — сказал на открытии центра Глава Чувашии Олег Николаев. — Мы создали дом для разных видов единоборств и намерены ребятам предоставить еще больше возможностей для развития. Центр «Кĕрешÿ» будет плотно работать с центрами «Авангард» и «Воин», которые созданы в Чувашии по поручению Президента России Владимира Путина. Они формируют новые подходы к патриотическому воспитанию подрастающего поколения».

СПРАВКА «СЧ» В Чувашии проводится планомерная работа по подготовке тренерских кадров. На базе ведущих вузов республики созданы программы повышения квалификации спортивных тренеров по единоборствам, кĕрешÿ, самбо.

На базе центра будут работать 10 наставников, а тренировками планируется охватить более 500 детей. Одними из главных посетителей комплекса станут воспитанники республиканской школы «Кĕрешÿ». Сейчас национальным видом единоборств занимаются сотни ребят.

За плечами Владимира Козлова выступления на самых важных стартах по любимому виду борьбы — акатуи в различных округах республики, Всечувашский Акатуй в Москве, а также Всемирные игры. И везде он завоевывал медали. А сейчас с нетерпением ждет тренировок в новом центре. «Мы будем заниматься на современных коврах. Также обустроены раздевалки и бассейн — созданные условия придают больше сил и мотивации для занятий и достижения новых высот, — поделился эмоциями Владимир. — Новый комплекс привлечет молодежь к занятиям единоборствами. Открытие центра — это хороший вклад в развитие национального вида борьбы. Мы чтим традиции предков».

«Я кĕреш? занимаюсь с самого детства и очень рад, что его развитию уделяют пристальное внимание. Надеюсь, что к кĕреш? приобщаться еще больше спортсменов не только в Чувашии, но и в других регионах», — добавил чемпион Всемирных игр Роман Иванов.

При этом мы не забываем о других видах единоборств. В республике гармонично прогрессирует всестилевое каратэ. Спортсмены из Чувашии привозят медали с престижных всероссийских и даже международных состязаний. По словам председателя регионального отделения Всестилевого каратэ Чувашии, тренера-преподавателя спортшколы № 11 Владимира Бардасова, центр открывает новые возможности для физического и морального развития детей.

ДОСЛОВНО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «Единоборства приобрели огромную популярность в Чувашии. Радует, что в регионе развивается порядка 20 видов единоборств, а спортсмены Чувашии показывают высокие результаты — у нас есть чемпионы России, Европы и мира. Особенно единоборства в нашей республике востребованы среди детей и молодежи — эти виды спорта не требуют больших вложений в экипировку, инвентарь, снаряжение, они доступны. Это важно, ведь сегодня стоит задача — декоммерционализация детско-юношеского спорта. И новый центр единоборств внесет свой вклад в решение этой задачи».

Воспитанники отделения по смешанному боевому единоборству (ММА) продемонстрировали великолепную технику во время показательных выступлений. Фото cap.ru