За второй «Золотой маской» — и снова с Шекспиром

Чувашский театр кукол стал соискателем Российской национальной театральной премии. Такое решение профильным экспертным советом было принято после просмотра видеозаписи спектакля «Шекспир. Сонеты».

Теперь в театре ожидают экспертов «Золотой маски» для очного просмотра постановки, после этого она получит новый статус конкурса.

«Шекспир. Сонеты» состоит из драматических этюдов, музыкальных номеров, пантомимы, пародий, ассоциативно связанных с текстами и биографией всемирно известного драматурга и поэта. Режиссер постановки — Светлана Дорожко, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Напомним, по итогам сезона 2022-2023 спектакль Чувашского театра кукол «Король Лир» по трагедии Уильяма Шекспира стал лауреатом XXX Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника». Это была первая награда такого уровня для театральных постановок Чувашии.

Василий Григорьев

Фото culture.cap.ru