Успеть до конца года

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах всех 26 муниципальных образований Чувашии.

Что касается границ населенных пунктов, то из 1729 в ЕГРН включены данные о 1724. По оставшимся пяти — разъезд Батеево Урмарского муниципального округа, разъезды Воробьевка и Чешлама Козловского округа, станция Траки Красноармейского округа и разъезд Кумашка Шумерлинского округа — работа продолжается.

После проведения административной реформы и утверждения правил землепользования и застройки в республике определено 5519 территориальных зон. Информация о местоположении их границ также должна быть в ЕГРН, пока внесены сведения о 1105 объектах. Как сообщили в Росреестре Чувашии, эту работу планируется завершить до конца года.

Михаил Соколов

Опубликовано: 4 сентября 2024 г.


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