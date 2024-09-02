Успеть до конца года

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах всех 26 муниципальных образований Чувашии.

Что касается границ населенных пунктов, то из 1729 в ЕГРН включены данные о 1724. По оставшимся пяти — разъезд Батеево Урмарского муниципального округа, разъезды Воробьевка и Чешлама Козловского округа, станция Траки Красноармейского округа и разъезд Кумашка Шумерлинского округа — работа продолжается.

После проведения административной реформы и утверждения правил землепользования и застройки в республике определено 5519 территориальных зон. Информация о местоположении их границ также должна быть в ЕГРН, пока внесены сведения о 1105 объектах. Как сообщили в Росреестре Чувашии, эту работу планируется завершить до конца года.

Михаил Соколов