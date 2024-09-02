С катера присмотрят за берегом

В Чебоксарах завершился пляжный сезон. За три месяца городские пляжи посетили около ста тысяч человек. В пиковый период сезона число желающих позагорать и искупаться достигало полутора тысяч в день. К сожалению, за это время не обошлось и без несчастных случаев. Для предотвращения трагедий на воде постоянно проводились рейды в местах, запрещенных для купания, велись беседы с родителями. Особое внимание уделялось любителям горячительных напитков, которых так и тянуло искупаться. Первые осенние дни обещают быть теплыми, поэтому в сентябре в акватории Волги будет нести службу спасательный катер, чтобы оградить от беды тех, кто хочет продолжения купального сезона.
Опубликовано: 2 сентября 2024 г.
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