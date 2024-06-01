У пожарных Чувашии — новая спецтехника

Машины, которые будут спасать жизни

На боевое дежурство в пожарные части в селах Комсомольское и Янтиково заступили две новые автоцистерны. Еще один автомобиль — ГАЗ Садко Next — пополнил автопарк Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты. Торжественная передача спецмашин состоялась в День республики в Чебоксарах.

Современные автоцистерны на базе шасси КАМАЗ оснащены новейшим пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием. Ключи от спецтранспорта начальникам пожарных частей вручили вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, председатель Госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов и заместитель начальника ГУ МЧС России по Чувашии Александр Медведев.

«Конечно, хотелось бы, чтобы эти машины никогда не пришлось использовать, чтобы они продолжали стоять новенькими в ангарах, — сказал Сергей Артамонов. — Но, увы, реальность такова, что риски возникновения пожаров в нашей густонаселенной республике с ее многочисленными лесами и сельхозугодьями всегда присутствуют. Хорошо, что в последние годы парк пожарной техники постоянно пополняется. Мы надеемся, что такой темп сохранится и в будущем».

В этом году в Чувашии планируется закупить еще три новых спецавтомобиля. А за последние четыре года из республиканского бюджета было выделено более 221,5 млн рублей на обновление пожарной и спасательной техники и оборудования.