У пожарных Чувашии — новая спецтехника

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Два новых КАМАЗа будут нести службу в селах Комсомольское и Янтиково. Фото somgz.rchuv.ru

Машины, которые будут спасать жизни

На боевое дежурство в пожарные части в селах Комсомольское и Янтиково заступили две новые автоцистерны. Еще один автомобиль — ГАЗ Садко Next — пополнил автопарк Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты. Торжественная передача спецмашин состоялась в День республики в Чебоксарах.

Современные автоцистерны на базе шасси КАМАЗ оснащены новейшим пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием. Ключи от спецтранспорта начальникам пожарных частей вручили вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, председатель Госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов и заместитель начальника ГУ МЧС России по Чувашии Александр Медведев.

«Конечно, хотелось бы, чтобы эти машины никогда не пришлось использовать, чтобы они продолжали стоять новенькими в ангарах, — сказал Сергей Артамонов. — Но, увы, реальность такова, что риски возникновения пожаров в нашей густонаселенной республике с ее многочисленными лесами и сельхозугодьями всегда присутствуют. Хорошо, что в последние годы парк пожарной техники постоянно пополняется. Мы надеемся, что такой темп сохранится и в будущем».

В этом году в Чувашии планируется закупить еще три новых спецавтомобиля. А за последние четыре года из республиканского бюджета было выделено более 221,5 млн рублей на обновление пожарной и спасательной техники и оборудования.

Опубликовано: 26 июня 2024 г.


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