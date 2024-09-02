Сам себе режиссер и фермер

В республике наградили победителей рейтинга «АГРО КФХ-100».

Для человека, далекого от сельского хозяйства, слова «фермерство» и «фермер» ассоциируются с шаблонными образами: коровы, навоз, бесконечное поле, трактор, грязная спецовка, тяжелая ручная работа и далее в том же духе. Конечно, что-то из перечисленного верно, но сегодняшний фермер в первую очередь предприниматель. При этом задачи, которые решает земледелец, более масштабны, чем просто работа на земле. Это показал «Слет фермеров», прошедший в минувшие выходные в Ядринском округе. Промышленность, экономика, туризм — это только малая часть вопросов, обсужденных на этом форуме.

Думать о будущем

Вроде бы совсем недавно в республике разработали Комплексную программу социально-экономического развития региона до 2025 года на основе стратегических предложений отраслевых министерств, в том числе и Минсельхоза. И вот пришло время идти дальше. В частности, что касается сельского хозяйства, то проект региональной Стратегии развития АПК до 2030 года уже детально разработан, его должны согласовать с представителями общественности, аграриями и фермерами.

Если посмотреть назад, то становится очевидным, что с момента внедрения грантов для малых форм хозяйствования в 2012 году фермерское движение в республике заметно «прокачалось». На 5% выросло количество КФХ, доля посевной площади фермеров также увеличилась — с 16,6% до 31,3%. Стоит признать и то, что благодаря фермерам в селах и деревнях появляются новые рабочие места. Если в 2012 году в хозяйствах работало более полутора тысяч человек, то сегодня — около четырех тысяч.

За это время выросла и господдержка малых форм хозяйствования. Пять лет назад на долю фермеров и кооперативов приходилось 15,5% бюджетной помощи, а по итогам 2023 года — 28,1%. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, все эти меры планируется сохранить на следующие годы. Ставится цель по увеличению количества членов КФХ в кооперативах на 20% и росту выручки кооперативов от реализации продукции в три раза. Также в стратегической программе — открытие фермерских рынков не менее чем в 11 округах республики к 2030 году.

Дополнила выступление Сергея Артамонова руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инна Рыкова. Она обратила внимание на такое направление, как хмелеводство. «Мы считаем, что нужно сохранить центр компетентности по этому вопросу в субъекте, и если кто-то из других регионов хотел бы заняться хмелеводством, то должен обратиться напрямую в Чувашию», — сказала специалист. В целом Инна Николаевна положительно отозвалась о макроэкономических показателях республики, отметив, что доля сельского хозяйства в отраслевой структуре региона даже немного выше, чем в среднем по России.

Как живет земледелец

…После небольшого перерыва участники слета вновь собрались вместе для обсуждения своих насущных дел. Среди аграриев можно было встретить сопродюсера, главного редактора федерального электронного СМИ «Сельский час» Александра Ветрова. И это не случайно, так как некоторые вопросы второго блока были связаны с медиапроектами и с тем, как они влияют на популярность и развитие сельского хозяйства.

Здесь интересна позиция фермеров, которые помимо сельхозинвентаря «вооружились» видеокамерами и снимают контент о буднях земледельца, разрушая стереотипное мышление о тех, кто пашет и в буквальном, и в переносном смысле. Аграрное блогерство решает несколько задач. Например, популяризирует фермерство или помогает продвигать свою продукцию.

Руководителю ООО «Победа» Артему Саблину 26 лет. Сельским хозяйством он занимается с 2018 года, выращивает в Шемуршинском округе сою, подсолнух, кукурузу. Два года назад он завел свой агроблог. «Фермер, работяга, комбайнер, механизатор — эти профессии не так популярны у молодежи. Нам нужно романтизировать эту сферу деятельности. Молодые люди поголовно хотят быть айтишниками, но не агрономами. И вот когда ведешь свой блог, ты можешь показать, как живет фермер. И многих, я думаю, может это заинтересовать», — поделился своими мыслями Артем.

Главред «Сельского часа» Александр Ветров обратил внимание на то, что определенные соцсети — это не только про неподдельные эмоции и правду жизни фермеров. Через такие площадки можно решать возникающие проблемы, зачастую это единственный способ привлечь к себе внимание в сложной ситуации.

Фермеры также обсудили агротуризм, производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Самым приятным моментом слета стало награждение победителей рейтинга «АГРО КФХ-100». «В прошлом году впервые мы составили список 100 самых эффективных хозяйств. Решили сделать это традицией, чтобы повысить конкурентоспособность, создать возможность для обмена опытом среди хозяйств», — отметил Сергей Артамонов.

При подсчете баллов учитывались площадь угодий хозяйств, поголовье скота и птицы, количество техники, зарплата и численность работников, рентабельность, отсутствие задолженности. Первое место в рейтинге заняло фермерское хозяйство Алексея Макарова из Канашского округа.