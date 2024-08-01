Справили «бриллиантовую свадьбу»

Шестидесятую годовщину со дня регистрации брака отметили сельские труженики, супруги Хвостовы из деревни Тюмерево Янтиковского округа.

В зале торжеств отдела ЗАГС Василий Иванович и Елизавета Петровна поставили подписи в Книге юбилейных свадеб, под крики «Горько!» подарили друг другу «бриллиантовый» поцелуй. А затем приняли теплые пожелания от близких и друзей семьи. За плечами супружеской пары — огромный путь. Вся жизнь юбиляров связана с родной деревней. Здесь выросли их дети, сюда, в гостеприимный дом, полный любви, с удовольствием приезжают внуки и правнуки.

Главе семьи Василию Ивановичу исполнилось 85 лет, но он по-прежнему бодр и энергичен. Мастеру на все руки, после службы в армии ему довелось работать и на рубке леса, и трактористом, и строителем в родном колхозе «Победа». Его многолетний добросовестный труд отмечен званием ветерана труда. Елизавета Петровна после окончания школы более 17 лет трудилась в колхозе «Победа» в полеводческой бригаде, на молочно-товарной ферме. Вплоть до выхода на пенсию около 20 лет была сельским почтальоном. Удостоена множества почетных грамот и наград.

Уважаемые супруги вырастили двух сыновей и трех дочерей, воспитали их в любви к труду и стремлении развиваться, всем помогли получить высшее образование. Радуют своими успехами и 11 внуков, и четыре правнука.

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