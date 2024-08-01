Работа с нарушением графиков

«СЧ» на своих страницах уже поднимала тему несвоевременного вывоза мусора. Проблема коснулась сразу нескольких муниципалитетов, особенно Ленинский район города Чебоксары и Чебоксарский округ. В августе дворовые контейнерные площадки неожиданно для местных жителей превратились в безобразные свалки, источающие неприятные запахи.

В начале этой недели состоялось рабочее совещание с участием министра природных ресурсов и экологии республики Эмира Бедертдинова, представителей столичной администрации, депутатов Государственного Совета и гендиректора ООО «Ситиматик-Чувашия». Было подчеркнуто, что по соглашению с регионом ООО обязалось организовать вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с установленным графиком. Однако на текущий момент это не выполняется, что усугубляет экологическую обстановку и вызывает общественное недовольство.

Минприроды Чувашии инициировало проверку. Эмир Бедертдинов отметил, что региональный оператор фактически уклонился от решения проблемы, переложив ответственность на транспортирующие организации. Он предупредил, что подобные действия недопустимы и в случае повторных нарушений будет рассмотрен вопрос о расторжении соглашения в одностороннем порядке.

Вчера стало известно о том, что ООО «Ситиматик-Чувашия» расторгает договор с АО «Канашская городская ярмарка», заключенный по результатам аукциона на транспортировку ТКО в Чебоксарах и Чебоксарском муниципальном округе. «С самого начала работы «Канашская городская ярмарка» использовала недостаточное количество спецтехники, что привело к переполнению контейнерных площадок. За две недели работы компании в Ленинском районе Чебоксар, поселке Новые Лапсары и Чебоксарском муниципальном округе образовались огромные кучи мусора, а на всех площадках были зафиксированы значительные объемы крупногабаритных отходов… В настоящее время региональный оператор «Ситиматик-Чувашия» приступает к ликвидации образовавшихся навалов», — сообщает пресс-служба компании.

Во дворе по улице Правая Набережная Сугутки, 7 мусоровоз не видели несколько дней. Фото Веры Захаровой