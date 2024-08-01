Инвестиции в полезные технологии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил льготное финансирование проекта строительства мусоросортировочного комплекса с полностью российским оборудованием в Чувашии.

В проект будет инвестировано 276,6 млн рублей в виде льготного займа, обеспечиваемого через выпуск облигаций РЭО. Субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки Центрального банка РФ.

Результатом станет новый мусоросортировочный комплекс мощностью 30 тыс. тонн в год, что значительным образом продвинет регион к стопроцентной обработке ТКО и снижению объемов захоронения отходов на 50%. Проектная документация объекта уже получила одобрение государственной экспертизы, что является важным шагом в реализации концессионного соглашения.

 

Фото главжкх.рф
Опубликовано: 28 августа 2024 г.


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