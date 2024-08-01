Когда есть опыт и мастерство

Сыровар из Чувашии Ольга Кошелева прошла отбор в федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Кошелева — обладатель гранта «Перспектива», выпускник «Школы фермера», производитель нескольких десятков видов сыра. Ранее она удостоилась двух медалей качества на первом всероссийском конкурсе «Cheese Expo 2024», а также победила в конкурсе «Лучший сыр России — 2022». Финал конкурса на звание состоится 20-21 сентября на базе Самарского государственного аграрного университета. За победу поборется 51 участник из 36 регионов страны.

Готовятся и «счетоводы» — от них до 5 сентября в администрациях муниципальных округов принимаются заявки на конкурс «Лучший бухгалтер агропромышленного комплекса — 2024», организованный Минсельхозом России. Будет два тура: первый — заочный, через анкетирование, где нужно ответить на 10 вопросов. Второй тур проведут в форме тестирования до 31 октября и определят лучших.

Проявить себя на всероссийском конкурсе могут также пекари Чувашии. К участию приглашаются сотрудники организаций из сел и малых городов. Важное условие — на предприятии должно работать не менее двух членов одной семьи. Заявки на конкурс «Кубок сельских пекарей России — 2024» принимаются до 15 сентября. Финал состоится в октябре. На решающую «битву» пригласят восемь команд. Конкурс проходит третий год. Мастера пекарского дела республики уже доказывали свой профессионализм, забирая высокие награды с соревнований в 2022-2023 годах, подчеркивают в Минсельхозе Чувашии.