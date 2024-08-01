Программа для самозанятых

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Специалисты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров приняли участие в выездном обучении, проводимом ООО «Гарантия безопасности» по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Семинар прошел в Батыревском и Яльчикском муниципальных округах.

Программа обучения рассчитана на получивших социальные контракты на ведение личного подсобного хозяйства. Главный специалист центра Ольга Михайлова рассказала, что с 2022 года в Чувашской Республике начала действовать программа поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Для самозанятых ЛПХ по федеральному механизму действуют субсидии на реализацию овощей открытого грунта, картофеля, содержание коров, овец и коз. Благодаря республиканским мерам поддержки компенсируется часть затрат на приобретение коров и коз, семени племенных быков-производителей, сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений, материалов для пчеловодства. Также предусмотрена поддержка проведения агрохимического обследования почв и лабораторных испытаний семян. По итогам обучения участники получили свидетельства.

Опубликовано: 26 августа 2024 г.


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