В России вводится ответственность за неиспользование земельных участков

Сигнал для землевладельцев

Росреестр разъяснил, как будет работать закон об установлении трехлетнего срока для освоения участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков.

Разработанный ведомством документ подписан Президентом РФ. Он вступает в силу с 1 марта 2025 года. С этого момента у людей появятся дополнительно три года на подготовку участка к использованию по назначению. Законом обеспечена защита правообладателей, которые по объективным причинам не могут начать использование сразу после оформления документов.

«Прежде всего, это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы. Согласно закону, после истечения трех лет, предназначенных для освоения земли, собственник должен начать ее использовать по назначению — строить дом, магазин и т.д. С этого момента он несет ответственность за неиспользование земельного участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения», — сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

«Заброшенные участки — это головная боль многих председателей садоводческих товариществ. Новые нормы позволят повлиять на сознательность владельцев земли», — поделилась мнением председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России Екатерина Трушкова.

Участки, которые купят, подарят и так далее после 1 марта 2025 года, нужно будет начинать осваивать с момента приобретения прав на них. По тем участкам, которые уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года, уточняет Управление Росреестра по Чувашской Республике.