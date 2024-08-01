«Стрижи» обещали вернуться

Море незабываемых эмоций, тысячи фоток на камеры и смартфоны, захватывающее видео из кабины пилота — все это подарили чебоксарцам «Стрижи», почти неделю гостившие в столице Чувашии.

В среду, только-только приземлившись в аэропорту, пилотажная группа доложилась читателям своего телеграм-канала: «Прилетели в Чебоксары!» А затем гости-пилоты исправно делились в сети впечатлениями — от визита в детский сад «Стрижи» («он знаком и нашим подписчикам, некоторое время назад мы выкладывали прекрасное видеопоздравление для нашей группы от воспитанников сада»), от общения с чебоксарскими кадетами («надеемся, что некоторые из них в будущем свяжут свою жизнь с авиацией и самой лучшей работой в мире») и от самого воздушного шоу («отработали шестеркой для дорогой сердцу Республики Чувашия!»).

Символично, что главный праздничный полет «Стрижей» над Чебоксарами совпал с Днем Воздушного флота России. По этому случаю участники пилотажной группы поздравили коллег-авиаторов с праздником и пожелали им «крепкого здоровья, исполнения мечт и безопасной работы!» А для самих чебоксарцев помимо собственно шоу гости сделали еще один подарок — в прямом эфире шла трансляция полета «Стрижей» с комментариями летчиков. И все, кто смотрел в тот день на полеты над городом и Волгой глазами пилотов, не могли с ними не согласиться — «отличный все-таки вид сверху на Чебоксары».

…А в понедельник чебоксарцы гадали — интересно, дадут «Стрижи» прощальный круг над городом или нет ? Дали. Ближе к полудню над столицей пронеслась стайка быстрокрылых МиГов и, оставив в небе легкий дымчатый след, взяла курс на восток. «Чебоксары, до новых встреч!» — написали «Стрижи» в телеграм-канале…