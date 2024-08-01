«Теплые» гостинцы готовят для бойцов СВО заботливые женщины Канашского округа

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пока стояла сухая погода, они успели собрать на лугах полезные травы для «солдатского» чая — душицу, мяту, кипрей (иван-чай) и другое полезное разнотравье.
Сейчас травы сушат, а потом сделают из них ароматные сборы и отправят вместе с «гуманитаркой». Такой душистый чай, надеются пенсионерки, согреет не только тело, но и душу вдали от дома. А другие активные и неравнодушные канашцы заготавливают для бойцов березовые веники. Как считают «серебряные» волонтеры, участницы Канашского отделения Союза женщин Чувашии, они пригодятся им в полевой бане. «Пусть солдаты почувствуют наше тепло и поддержку, мы за них молимся», — говорят активисты.

Опубликовано: 16 августа 2024 г.


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