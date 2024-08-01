Виктория Максимова: Есть первая медаль! И надежды на следующую награду

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Главная надежда республиканской «королевы спорта» Виктория Максимова порадовала успешным выступлением в первый же день проходящего в Екатеринбурге чемпионата России по легкой атлетике.
Воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 1 и студентка ЧГУ имени И.Н. Ульянова по итогам полуфиналов на 100-метровке с шестого места отобралась в битву за награды. А в финале Виктория совладала в борьбе с основными соперницами за медали и поднялась на третью ступеньку пьедестала почета, показав время 11,56 секунды. Наша землячка уступила только Юлии Караваевой из Москвы и Наталье Комбаровой из Челябинской области.
Отметим, что по ходу турнира представительницу Чувашии ожидает коронная дистанция 200 метров, на которой Максимова является лидером российского сезона. Также за сборную Чувашии на чемпионате страны выступают Рудольф Прокопюк, Мария Владимирова, Сергей Морозов, Андрей Никитин и сестры Анна и Анастасия Красильниковы.

Опубликовано: 15 августа 2024 г.


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