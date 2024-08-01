Педагог из Чебоксар стала финалисткой Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». В отборочном этапе свое мастерство демонстрировали более 50 тыс. активистов из всех регионов страны: самому младшему было 16, самому старшему — 78 лет. Учитель физической культуры чебоксарской школы № 45 Любовь Салмина отличилась в номинации «Наставник-профессионал». Теперь Любовь Михайловна поедет в Волгоград. Там с 10 по 16 сентября пройдет финал, который объединит 400 лучших наставников со всей России. Участников ждут испытания по военно-прикладным дисциплинам, круговые собеседования, лекции и работа в образовательных блоках. А еще они должны будут презентовать свои авторские программы по патриотическому воспитанию. Напомним, Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться!» стартовал по поручению Президента России Владимира Путина в День защиты детей. Организаторами мероприятия выступают Роспатриотцентр, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Центр «Воин».