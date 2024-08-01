Социальные контракты помогли увеличить производство мяса

В январе — июле нынешнего года производство мяса в Шемуршинском муниципальном округе увеличилось более чем в полтора раза к тому же уровню минувшего, составив 1220 тонн. По Чувашии динамика заметно скромнее.

По данным пресс-службы администрации округа, наиболее заметного роста добились в личных подсобных хозяйствах, где индекс составил 157,9%, в крестьянско-фермерских хозяйствах — 135,6%. Как сообщили корреспонденту «СЧ» в отделе сельского хозяйства, на ситуацию в частном секторе повлияло заключение социальных контрактов, благодаря которым удалось увеличить поголовье. На основе этого и реализация мяса заметно выросла.

За этот же период производство молока во всех категориях хозяйств увеличилось на 4% — до 8520,2 тонны. На 20% выросла продуктивность коров — средний надой на одну фуражную буренку во всех категориях хозяйств составил 3768 кг. В прошлом году этот показатель был равен 3141 кг. Отмечается также рост производства яиц — на 1,49%.