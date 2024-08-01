Аграрии Чувашии приступили к севу озимых культур

Первым посевные агрегаты вывело на поля ООО «ВДС» в Цивильском округе.

Ход сезонных работ обсудили на еженедельном совещании у вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова. По оперативной информации, аграриями скошена 81 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур — это 28,4% от уборочной площади. Намолочено 248 тыс. тонн зерна, в том числе 185,3 тыс. тонн пшеницы, 10,7 тыс. тонн ржи, 8,3 тыс. тонн ячменя. Средняя урожайность сельхозкультур сейчас на уровне 31,1 центнера с гектара.

Заботятся сельхозтоваропроизводители региона и об урожае 2025 года. Подготовка почвы под сев озимых проведена на площади 54 тыс. га — 61,4% к плану. Работы ведутся во всех муниципалитетах. ООО «ВДС» Цивильского округа первым приступило к севу озимой пшеницы.